Инцидент произошел ночью в Московской области, в сети появилось соответствующее видео. В населенном пункте Луховицы местный житель пришел к военкомату и раскрасил его ворота в цвета украинского флага. Он добавил надпись: «Я не пойду убивать братьев».
Затем неизвестный перебрался через забор и закинул в окна военкомата коктейли Молотова. В результате здание загорелось.
Позже россиянин анонимно рассказал о своем поступке в одном из Телеграм-каналов. Он пояснил, что хотел сжечь архив с личными делами призывников, который располагался в сгоревшей части.
«Это должно помешать мобилизации в округе. Надеюсь, что не увижу своих одноклассников в плену или списках погибших. Считаю, что это надо распространить. Украинцы будут знать, что в России за них бьются, не все боятся и не всем безразлично. Наши протестующие должны вдохновиться и действовать решительнее», - заявил мужчина.
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Он считает, что его поступок поможет сломить дух российской армии и правительства.
«У них скоро земля начнет гореть под ногами, ад ждёт и дома», - утверждает неизвестный.
Напомним, военная техника армии РФ в ужасном состоянии, ВСУ показали все на видео.
Как сообщала Politeka, пьяные российские солдаты разграбили магазин и открыли огонь по украинцам.
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