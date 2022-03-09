В России мужчина сжег военкомат, чтобы его не призвали воевать с Украиной.

Инцидент произошел ночью в Московской области, в сети появилось соответствующее видео. В населенном пункте Луховицы местный житель пришел к военкомату и раскрасил его ворота в цвета украинского флага. Он добавил надпись: «Я не пойду убивать братьев».

Затем неизвестный перебрался через забор и закинул в окна военкомата коктейли Молотова. В результате здание загорелось.

Позже россиянин анонимно рассказал о своем поступке в одном из Телеграм-каналов. Он пояснил, что хотел сжечь архив с личными делами призывников, который располагался в сгоревшей части.

«Это должно помешать мобилизации в округе. Надеюсь, что не увижу своих одноклассников в плену или списках погибших. Считаю, что это надо распространить. Украинцы будут знать, что в России за них бьются, не все боятся и не всем безразлично. Наши протестующие должны вдохновиться и действовать решительнее», - заявил мужчина.

Он считает, что его поступок поможет сломить дух российской армии и правительства.

«У них скоро земля начнет гореть под ногами, ад ждёт и дома», - утверждает неизвестный.

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