Відповідні кадри розмістив у своєму Фейсбук Генеральний штаб ЗСУ. Як стало відомо, в Чернігівській області бійцям територіальної оборони вдалося розгромити цілу колону російської техніки.

На фото можна побачити димлячі вантажівки, що перевозили ракети, завалений на бік танк та іншу техніку ворога.

"Територіальна оборона ЗС України продовжує бити російських окупантів", - повідомили в Генштабі ЗСУ.

Українці бурхливо відреагували на Хороші новини.

"Ненавиджу ту державу, що все моє життя брехала, що вона когось вічно рятує... Не рятувало, а вбивало, знищувало, підкорювало, брехало....з його підлою "владою" в Московському Кремлі...", "Спасибі наші герої! Нехай вас Бог береже! Повертайтеся живими! Слава Україні!", "у російської армії буде другий Афганістан...набагато гірше першого", " хлопці, ми пишаємося Вами!", "Молодці вояки! Так тримати, пацани!",- пишуть люди.

Варто відзначити, що раніше про успіхи в Харківській області розповідали військові з 93-ї ОМБр, які також знищили колону російської техніки. Частина російських військових втекла, проте пізніше їх відловили місцеві жителі.

Нагадаємо, військова техніка армії РФ у жахливому стані, ЗСУ показали все на відео.

Як повідомляла Politeka, полонений російський офіцер зізнався, що їхав не на навчання.

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