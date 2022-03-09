Соответствующие кадры разместил в своем Фейсбук Генеральный штаб ВСУ. Как стало известно, в Черниговской области бойцам территориальной обороны удалось разгромить целую колонну российской техники.
На фото можно увидеть дымящиеся грузовики, перевозившие ракеты, заваленный на бок танк и прочую технику врага.
«Территориальная оборона ВС Украины продолжает бить российских оккупантов», - сообщили в Генштабе ВСУ.
"Добро пожаловать в ад": ВСУ уничтожили российский истребитель над Черным морем
Враг несет огромные потери: опубликованы новые данные Генштаба ВСУ
"Отдаются приказы о бомбардировке жилых кварталов": задержанный пилот Путина дал показания
Внук и сын Ротару пытались сбежать из Украины на лодке: кадры задержания
Огромный снаряд попал в жилой дом Чернигова и не сдетонировал, размеры впечатляют: "Враг с воздуха..."
Украинцы бурно отреагировали на хорошие новости.
«Ненавижу то государство, что всю мою жизнь врало, что оно кого-то вечно спасает... Не спасало, а убивало, уничтожало, покоряло, лгало....с его подлой "властью" в московском кремле...», «Спасибо наши герои! Пусть вас Бог хранит! Возвращайтесь живыми! Слава Украине!», «у российской армии будет второй Афганистан...намного хуже первого», «Ребята, мы гордимся Вами!», «Молодцы вояки! Так держать, пацаны!», - пишут люди.
Стоит отметить, что ранее об успехах в Харьковской области рассказывали военные из 93-й ОМБр, которые также уничтожили колонну российской техники. Часть российских военных сбежала, однако позже их отловили местные жители.
Напомним, военная техника армии РФ в ужасном состоянии, ВСУ показали все на видео.
Как сообщала Politeka, пленный российский офицер сознался, что ехал не на учения.
Также Politeka писала, что россиянин сжег военкомат и сделал смелое заявление, видео.