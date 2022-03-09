У МВС запевнили, що турбота про російських військовополонених не ляже тягарем на українську економіку, тому що вони будуть будуть працювати на відновлення економіки України. Про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін в ефірі українських телеканалів.

"Ми будемо використовувати всі ті можливості, які дають нам в цьому плані Женевські конвенції, тобто використання праці і тому подібне. Тобто всі ці люди будуть працювати згодом на відновлення економіки України", - заявив перший заступник міністра внутрішніх справ.

При цьому Єнін наголосив, що Україна буде чітко дотримуватися всіх норм міжнародного гуманітарного права.

"Саме це відрізняє нас від російського агресора", - сказав він.

Зазначимо, 7 березня радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у інтерв'ю НВ повідомив, що вже понад 2 тисячі військових з РФ перебувають у полоні.

За словами Геращенка, в полон потрапляють солдати з РФ, які були обдурені своїми командирами і навіть не знали, що йдуть в Україну з війною. Вони були демотивовані та обдурені. Російських загарбників підняли вночі 24 лютого тривожно і нібито відвезли на навчання. Найчастіше їх перевозили на БТРах та машинах, а військові навіть не знали, що вже перебувають в Україні та вторглися на територію чужої країни.

"Вранці по них відразу почали стріляти і вбивати. Багато хто злякався і розбігся в лісах. Потім їх затримували і російські загарбники ставали полоненими. Точний облік полонених поки що налагоджується, але можу сказати, що їх точно далеко за тисячу. Їхня кількість наближається до 2 тисяч", — заявив Антон Геращенко.

Після затримання полонених направляють до слідчих ізоляторів і розміщують там. За словами радника голови МВС, він особисто закликав надати можливість усім полоненим зв'язатися зі своїми сім'ями.

Нагадаємо, серед жертв авіаудару опинився український чемпіон і вся його сім'я.

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