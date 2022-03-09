В МВД заверили, что забота о русских военнопленных не ляжет бременем на украинскую экономику, потому что они будут будут работать на восстановление экономики Украины. Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в эфире украинских телеканалов.

"Мы будем использовать все те возможности, которые дают нам в этом плане Женевские конвенции, то есть использование труда и тому подобное. То есть все эти люди будут работать впоследствии на восстановление экономики Украины", - заявил первый заместитель министра внутренних дел.

При этом Енин подчеркнул, что Украина будет четко придерживаться всех норм международного гуманитарного права.

"Именно это отличает нас от российского агрессора", - сказал он.

Отметим, 7 марта советник министра внутренних дел Антон Геращенко в интервью НВ сообщил уже более 2 тысяч военных из РФ находится в плену.

По словам Геращенко, в плен попадают солдаты из РФ, которые были обмануты своими командирами и даже не знали, что идут в Украину с войной. Они были демотивированы и обмануты. Российских захватчиков подняли ночью 24 февраля тревожно и якобы отвезли на учения. Чаще всего их перевозили на БТРах и машинах, а военные даже не знали, что уже находятся в Украине и вторглись на территорию чужой страны.

"Утром по ним сразу начали стрелять и убивать. Многие испугались и разбежались в лесах. Затем их задерживали и русские захватчики становились пленными. Точный учет пленных пока налаживается, но могу сказать, что их точно далеко за тысячу. Их количество приближается к 2 тысячам", — заявил Антон Геращенко.

После задержания пленных направляют в следственные изоляторы и размещают там. По словам советника главы МВД, он лично призвал предоставить возможность всем пленным связаться со своими семьями.

Напомним, среди жертв авиаудара оказался украинский чемпион и вся его семья.

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