Росія заплатить за все, і, схоже, вже найближчим часом.

Україні повернуть всі окуповані українські території, і заплатять компенсацію

Про те, що після поразки Росії, цю країну-агресора зобов'яжуть виплатити репарації, і повернути всі раніше захоплені території, посилаючись на слова прем'єр-міністра Великобританії, Бориса Джонсона, пише " Укрінформ ".

Варто почати з того, що за словами Джонсона, нарешті стало ясно - Захід поступово усвідомлює свою помилку, допущену у 2014-му році, коли спробував стабілізувати відносини з РФ в рамках нормандського формату.

Зараз не залишається іншого шляху, ніяких можливостей, які б могли повернути нормальні відносини, без повного залишення Росією захоплених територій, включаючи сплату репарацій.

Втім, Джонсон не проти підшукати якесь дипломатичне рішення, але, на жаль, сказав, що це практично неможливо: "Складно знайти можливість для ведення серйозних переговорів з кимось, хто зараз атакує і знищує твою країну. Я переконаний: якщо ми залишимося єдиними в підтримці героїчного опору українців, то Путін остаточно програє".

Крім того, прем'єр-міністр Великобританії підкреслив, що після розгрому РФ, необхідно буде почати роботу над відновленням України, і створити новий проєкт фінансування, аналогічний "плану Маршалла".

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що Зеленський повідомив про новий план заходу щодо України.

Також раніше ми інформували про те, що у МВС придумали, що робити з полоненими російськими окупантами.

А до цього наш портал повідомляли про те, що колону російської техніки на Чернігівщині, фактично перетворили на попіл.