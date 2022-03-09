Россия заплатит за все, и, похоже, уже в ближайшее время.

Украине вернут все оккупированные украинские территории, и заплатят компенсацию

О том, что после поражения России, эту страну-агрессор обяжут выплатить репарации, и возвратить все ранее захваченные территории, ссылаясь на слова премьер-министра Великобритании, Бориса Джонсона, пишет " Укринформ ".

Стоит начать с того, что по словам Джонсона, наконец стало ясно - Запад постепенно осознает свою ошибку, допущенную в 2014-м году, когда попытался стабилизировать отношения с РФ в рамках нормандского формата.

Сейчас не остается иного пути, никаких возможностей, которые бы могли вернуть нормальные отношения, без полного оставления Россией захваченных территорий, включая уплату репараций.

Впрочем, Джонсон не против подыскать какое-нибудь дипломатическое решение, но, увы, сказал, что это практически невозможно: "Сложно найти возможность для ведения серьезных переговоров с кем-то, кто сейчас атакует и уничтожает твою страну. Я убежден: если мы останемся единственными в поддержке героического сопротивления украинцев, то Путин окончательно проиграет".

Кроме того, премьер-министр Великобритании подчеркнул, что после разгрома РФ, необходимо будет начать работу над восстановлением Украины, и создать новый проект финансирования, аналогичный "плану Маршалла".

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что Зеленский сообщил о новом плане Запада по Украине.

Также ранее мы информировали о том, что в МВД придумали, что делать с пленными российскими оккупантами.

А до этого наш портал сообщали о том, что колонну российской техники на Черниговщине, фактически превратили в пепел.