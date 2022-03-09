Украине вернут все оккупированные украинские территории, и заплатят компенсацию
О том, что после поражения России, эту страну-агрессор обяжут выплатить репарации, и возвратить все ранее захваченные территории, ссылаясь на слова премьер-министра Великобритании, Бориса Джонсона, пишет "
Стоит начать с того, что по словам Джонсона, наконец стало ясно - Запад постепенно осознает свою ошибку, допущенную в 2014-м году, когда попытался стабилизировать отношения с РФ в рамках нормандского формата.
Сейчас не остается иного пути, никаких возможностей, которые бы могли вернуть нормальные отношения, без полного оставления Россией захваченных территорий, включая уплату репараций.
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Впрочем, Джонсон не против подыскать какое-нибудь дипломатическое решение, но, увы, сказал, что это практически невозможно: "Сложно найти возможность для ведения серьезных переговоров с кем-то, кто сейчас атакует и уничтожает твою страну. Я убежден: если мы останемся единственными в поддержке героического сопротивления украинцев, то Путин окончательно проиграет".
Кроме того, премьер-министр Великобритании подчеркнул, что после разгрома РФ, необходимо будет начать работу над восстановлением Украины, и создать новый проект финансирования, аналогичный "плану Маршалла".
К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что Зеленский сообщил о новом плане Запада по Украине.
Также ранее мы информировали о том, что в МВД придумали, что делать с пленными российскими оккупантами.
А до этого наш портал сообщали о том, что колонну российской техники на Черниговщине, фактически превратили в пепел.