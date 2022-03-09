Внаслідок дій російських окупантів, перервано енергопостачання Чорнобильської АЕС
Поблизу від ЧАЕС знову почалися бої, і з цієї причини, збереження "саркофага" знаходиться під величезною загрозою. Про це можна зробити висновки, прочитавши повідомлення, яке "
Зокрема, на цей момент відсутня можливість відремонтувати лінію, і відновити подачу енергоживлення до АЕС. Крім цього, також знеструмлено і довколишнє місто Славутич.
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До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що Зеленський повідомив про новий план заходу щодо України.
Також раніше ми інформували про те, що війська РФ обстріляли людей під час евакуації, загинув поліцейський.
А до цього наш портал повідомляли про те, що Росія поверне Україні території та виплатить репарації.