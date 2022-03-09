Вследствие действий российских оккупантов, прервано энергоснабжение Чернобыльской АЭС

Поблизости от ЧАЭС снова начались бои, и по этой причине, сохранность "саркофага" находится под огромной угрозой. Об этом можно сделать выводы, прочитав сообщение, которое " Укрэнерго " опубликовал на своей странице в соцсети Facebook.

В частности, на данный момент отсутствует возможность отремонтировать линию, и восстановить подачу энергопитания к АЭС. Помимо этого, также обесточен и близлежащий город Славутич.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что Зеленский сообщил о новом плане Запада по Украине.

Также ранее мы информировали о том, что войска РФ обстреляли людей во время эвакуации, погиб полицейский.

А до этого наш портал сообщали о том, что Россия вернет Украине территории и выплатит репарации.