Російська влада намагається завести в Україні свої порядки, але це навряд чи пройде.

Російські окупанти переходять до звичної, як для своєї країни, методики тиску на населення

Про те, які заходи впливу застосовує країна-агресор проти простих жителів захоплених українських міст, навіть всупереч якомусь серйозному опору, на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, інформує Генеральний Штаб ЗСУ .

Зокрема, в тимчасово окупованому Херсоні, через активну, але відносно мирну протидію городян, "російська орда" намагається впровадити звичний для своїх "холопів", так званий "адміністративно-поліцейський режим". Для цього, в Херсонську область вже прибули підрозділи Росгвардії, які абсолютно неправомірно затримали понад 400 українців.

Нагадаємо, що йде тільки 14-та доба війни, розв'язаної в Україні Росією, і противник вже значно знизив темпи просування військ, але так і не відмовився від проведення наступальної операції. Втім, "бліцкриг" вже захлинувся.

Крім того, незайвим буде відзначити - окупанти несуть значні втрати як в живій силі, так і в техніці, особовий склад абсолютно деморалізований, вважає за краще здаватися в полон або взагалі вдається до дезертирства.

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що окупанти знеструмили ЧАЕС.

Також раніше ми інформували про те, що, чого чекати Україні від переговорів з одіозним Лавровим.

А до цього наш портал повідомляли про те, що Росія поверне Україні території та виплатить репарації.