Российские власти пытаются завести в Украине свои порядки, но это вряд ли пройдет.

Российские оккупанты переходят к привычной, как для своей страны, методике давления на население

О том, какие меры воздействия применяет страна-агрессор против простых жителей захваченных украинских городов, даже вопреки какому-либо серьезному сопротивлению, на своей странице в социальной сети Facebook, информирует Генеральный Штаб ВСУ .

В частности, во временно оккупированном Херсоне, по причине активного, но относительно мирного противодействию горожан, "русская орда" пытается внедрить привычный для своих "холопов", так называемый "административно-полицейский режим". Для этого, в Херсонскую область уже прибыли подразделения Росгвардии, которые абсолютно неправомерно задержали более 400 украинцев.

Напомним, что идут только 14-е сутки войны, развязанной в Украине Россией, и противник уже значительно снизил темпы продвижения войск, но так и не отказался от проведения наступательной операции. Впрочем, "блицкриг" уже захлебнулся.

Кроме того, нелишним будет отметить - оккупанты несут значительные потери как в живой силе, так и в технике, личный состав абсолютно деморализован, предпочитает сдаваться в плен или вообще прибегает к дезертирству.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что оккупанты обесточили ЧАЭС.

Также ранее мы информировали о том, чего ждать Украине от переговоров с одиозным Лавровым.

А до этого наш портал сообщали о том, что Россия вернет Украине территории и выплатит репарации.