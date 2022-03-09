Захисники знищили цілу колону ворожої техніки по дорозі в Миколаїв, а також поблизу міста відбили у окупантів броньовану техніку.

"Азов" у Миколаєві працює по ворогу. Кілька одиниць віджатої техніки і зброї у окупантів.

Про це у своєму Telegram повідомив лідер Азовського руху Андрій Білецький, опублікувавши відповідні фото. Він показав, з чим окупанти приїхали воювати в Україну.

"Ви тільки подивіться на цю колекцію капелюшків – таке враження, що на війну орків збирали костюмери Мосфільму", – зазначив Білецький.

Нагадаємо, ЗСУ перехопили секретні документи окупантів, чим важливі нові дані.

Як повідомляла Politeka, селяни перемогли 4 танки окупантів за допомогою прапорів України.

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