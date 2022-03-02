Українським військовим вдалося захопити секретні документи, в яких були подробиці про вторгнення в Україну.

Як пише Politeka.net, Україна продовжує свою землю від російських окупантів. Як передає "Манголія ТВ", українським бійцям вдається не тільки знищувати ворожу техніку і живу силу, а й захоплювати секретні документи.

"Завдяки успішним діям одного з підрозділів Збройних Сил України російські кафіри втрачають не тільки техніку і живу силу.

У паніці вони залишають і секретні документи. Так, у нашому розпорядженні опинилися планувальні документи одного з підрозділів батальйонної тактичної групи 810-ї окремої бригади морської піхоти Чорноморського флоту Російської Федерації.

Посеред придбаних документів робоча карта, бойове завдання, таблиця позивних, таблиці сигналів управління, таблиці прихованого управління, перелік особового складу тощо.

Виходячи з отриманої інформації, відомо, що плануючі документи на війну з Україною були затверджені ще 18.01.22 року, а сама операція із захоплення України повинна пройти протягом 15 діб, а саме з 20.02. до 06.03.

Підрозділ ворога мав висадити з ГДК "Орськ" в районі населеного пункту Степанівка-1 і надалі діяти з військовими частинами 58-ї армії РФ, а саме зі 177-м окремим полком морської піхоти ЧФ РФ. Кінцевою метою цих сил було блокування і взяття під контроль Мелітополя.

Отже, коли в черговий раз хтось із полонених скаже, що приїхав на навчання і заблукав – не вірте! Вони знали, що вони ретельно планували і готувалися. А російським окупантам скажемо одне: залишайте і далі свою техніку і таємні документи, вони нам знадобляться, перше – для наших захисників, а друге – для Гааги", - написано було в повідомленні.



