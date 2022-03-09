"Азов" в Николаеве работает по врагу. Несколько единиц отжатой техники и оружия у оккупантов.
Об этом в своем Telegram сообщил лидер Азовского движения Андрей Белецкий, опубликовав соответствующие фото. Он показал, с чем оккупанты приехали воевать в Украину.
"Вы только посмотрите на эту коллекцию шляпок – такое впечатление, что на войну орков собирали костюмеры Мосфильма", – отметил Белецкий.
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