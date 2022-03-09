Защитники уничтожили целую колонну вражеской техники по пути в Николаев, а также близ города отбили у оккупантов бронированный технику.

"Азов" в Николаеве работает по врагу. Несколько единиц отжатой техники и оружия у оккупантов.

Об этом в своем Telegram сообщил лидер Азовского движения Андрей Белецкий, опубликовав соответствующие фото. Он показал, с чем оккупанты приехали воевать в Украину.

"Вы только посмотрите на эту коллекцию шляпок – такое впечатление, что на войну орков собирали костюмеры Мосфильма", – отметил Белецкий.

Напомним, ВСУ перехватили секретне документы оккупантов, чем важны новые данные.

Как сообщала Politeka, селяне победили 4 танка оккупантов с помощью флагов Украины.

Также Politeka писала, потери врага на украинской земле неумолимо растут.