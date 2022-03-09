Как пишет Politeka.net, во время войны многие работники аптечных сетей выехали в западные регионы страны, еще часть фармацевтов не работает, потому что не может добраться до рабочего места.

Об этом сообщается в телеграмм-канале Верховной рады.

"Это привело к тому, что большинство аптечных пунктов в городах, возле которых идут боевые действия, закрыты. Для того чтобы предоставить украинцам доступ к медицинским препаратам, нужно немедленно возобновить работу аптек», — пишет председатель Комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

Михаил Радуцкий сообщил, Минздрав разрешил в условиях военного положения студентам медицинских, фармацевтических специальностей и педагогам медицинских вузов работать в аптеках. Они могут участвовать в следующих должностях: ассистент фармацевта и помощник фармацевта. Такая помощь во время войны очень ценна для страны, отметил Председатель Комитета.

Еще аптечные сети приглашают на работу водителей и работников для работы на складах лекарственных средств. В настоящее время Минздрав работает над созданием телефонной линии, где HR-специалисты будут предоставлять информацию о вакансиях для фармацевтов. В настоящее время контакты для трудоустройства доступны по ссылке: https://bit.ly/3MBXRXF.

«Также важно, чтобы фармацевты, сменившие место жительства, выходили на работу в аптечные учреждения, работающие поблизости. В первую очередь это касается тех, кто уехал в западные регионы», — подчеркнул Михаил Радуцкий.

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