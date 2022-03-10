Стало відомо про смерть на фронті екс-нардепа Євгена Дейдея, координатора батальйону патрульної служби міліції спеціального призначення "Київ-1". Про це на своїй сторінці в Instagram повідомила дружина Євгенія Дарина Дейдей.
"Я так сильно люблю тебе. Ти ж клявся бути зі мною до кінця життя. Я не знаю, що мені робити тепер. Не знаю як мені тепер жити. Я знаю тільки те, що я буду любити тебе до моєї смерті і назавжди залишуся твоєю дружиною", - написала Дарина Дейдей та опублікувала фото, де вона в сльозах.
Євген Дейдей був активним учасником Помаранчевої революції 2004 року, 2 серпня 2014 року нагороджений орденом "За мужність" 3 ступеня за особисту мужність і героїзм, проявлений у захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України.
У Євгена Дейдея залишилися дружина і троє дітей.
«Ласкаво просимо в пекло»: ЗСУ знищили російський винищувач над Чорним морем
Столтенберг пригрозив Росії "5-ю статтею": НАТО не буде миритися
"Царство Небесне": серед жертв авіаудару опинився український чемпіон і вся його сім'я
Погода готує жорсткий сюрприз для окупантів: "Війська будуть змушені або кинути техніку, або..."
Величезний снаряд влучив у житловий будинок Чернігова і не здетонував, розміри вражають: "Ворог з повітря..."
Нагадаємо, п'яні російські солдати розграбували магазин і відкрили вогонь по українцях.
Як повідомляла Politeka, людей евакуюють з "гарячих точок" Київської області.
Також Politeka писала, з яких міст України проводиться термінова евакуація.