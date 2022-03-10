Стало відомо про смерть на фронті екс-нардепа Євгена Дейдея, координатора батальйону патрульної служби міліції спеціального призначення "Київ-1". Про це на своїй сторінці в Instagram повідомила дружина Євгенія Дарина Дейдей.

"Я так сильно люблю тебе. Ти ж клявся бути зі мною до кінця життя. Я не знаю, що мені робити тепер. Не знаю як мені тепер жити. Я знаю тільки те, що я буду любити тебе до моєї смерті і назавжди залишуся твоєю дружиною", - написала Дарина Дейдей та опублікувала фото, де вона в сльозах.



Євген Дейдей був активним учасником Помаранчевої революції 2004 року, 2 серпня 2014 року нагороджений орденом "За мужність" 3 ступеня за особисту мужність і героїзм, проявлений у захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України.

У Євгена Дейдея залишилися дружина і троє дітей.

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