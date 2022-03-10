Стало известно о смерти на фронте экс-нардепа Евгения Дейдея, координатора батальона патрульной службы милиции специального назначения "Киев-1". Об этом на своей страничке в Инстаграме сообщила жена Евгения Дарина Дейдей.

"Я так сильно люблю тебя. Ты же клялся быть со мной до конца жизни. Я не знаю, что мне делать теперь. Не знаю как мне теперь жить. Я знаю только то, что я буду любить тебя до моей смерти и навсегда останусь твоей женой", - написала Дарина Дейдей и опубликовала фото, где она сидит в слезах.



Евгений Дейдей был активным участником Оранжевой революции 2004 года, 2 августа 2014 года награжден орденом "За мужество" 3 степени за личное мужество и героизм, проявленный в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

У Евгения Дейдея остались жена и трое детей.

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