Глава держави в четвер, 10 березня, виступив з новим відеозверненням. Цього разу Зеленський вирішив розповісти українцям, що їх чекає в майбутньому.

Так, президент розповів, що вже зараз починає планувати процес відновлення нашої країни після численних руйнувань, завданих їй російськими військовими.

"Після війни, після нашої перемоги ми відбудуємо все, що зруйнував ворог. Дуже швидко. Дуже якісно. Для кожного постраждалого міста буде створена спеціальна державна програма. Для відновлення. Я вже доручив уряду почати розробку. Чернігів і Суми, Охтирка і Житомир, Ізюм, Маріуполь і всі міста, в які приходило зло, не будуть бачити і сліду від російського вторгнення", - заявив Зеленський.

Він підкреслив, що в цьому будуть задіяні кращі архітектори, компанії та проекти.

Президент як приклад навів Харків, який з перших днів війни піддається особливо сильним обстрілам окупантів. Зеленський підкреслив, що місто переживає найстрашніші страждання з часів Другої світової війни.

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