Як пише Politeka.net, у Рівненській області ініціювали проект для дітей з пропозицією малювати перемогу України та українських воїнів. Як повідомили в Рівненській військовій адміністрації, до акції вже приєдналися багато діток, які активно надсилаю свої малюнки. Незабаром творчість маленьких українців передадуть на передову для військових ЗСУ.

"Кожен малюнок – надихає. Запропонуйте і вашим діткам помалювати, зобразити, що для них Україна, Свобода, незалежність. Приносьте ці малюнки до волонтерських центрів. Звідти вони будуть відправлені нашим військовим разом з гуманітарною допомогою. Такі малюнки для них на передовій – це заряд енергії і віри в майбутнє. І мотивація битися до кінця-за свободу і мирне небо для тих, хто їх малював", - йдеться в повідомленні Рівненської ОВА.

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