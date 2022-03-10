В Сети появились кадры захваченного Панцирь-С1, стоимость которого превышает 15 миллионов долларов. Отметим, что Панцирь-С1 – это новейший самоходный ЗРПК, который может быть применен на суше и на военных кораблях.
Информация об этом появилась на странице ВСУ в Фейсбуке.
«Силы специальных операций ВС Украины – взяли еще один «особый» трофей: российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". Вместе победим!» - сказано под кадрами.
Напомним, Панцирль-С1 оснащен современным оборудованием и вооружением для поражения любых целей в воздухе для защиты гражданских и военных объектов.
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Ранее Ирина Верещук во время брифинга рассказала о первых результатах работы гуманитарных коридоров для гражданского населения, работу которых неоднократно срывали российские оккупанты.
Верещук сообщила, что за два дня из городов Сумы, Тростянец, Краснополье в направлении Полтавы вывезли более 60 тысяч человек.
Из города Изюм в город Лозовая Харьковской области удалось выехать примерно 3 тысячам человек. Также в Изюм завезли более 100 тонн помощи: медикаменты, еду, воду.
Из городов Буча, Ирпень, Гостомель, Ворзель и других из Киевской области в течение 9 марта были эвакуированы около 20 тысяч человек.
Напомним, Огромную колонну снабжения разбили под Сумами, Бутусов рассказал подробности: "За эту операцию стоит давать...".
Как сообщала Politeka, ВСУ сбили очередной самолет оккупантов, впечатляющие подробности: "Не жалеем...".
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