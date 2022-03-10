В сети показали кадры с особым трофеем, который отвоевали ВСУ.

В Сети появились кадры захваченного Панцирь-С1, стоимость которого превышает 15 миллионов долларов. Отметим, что Панцирь-С1 – это новейший самоходный ЗРПК, который может быть применен на суше и на военных кораблях.

Информация об этом появилась на странице ВСУ в Фейсбуке.

«Силы специальных операций ВС Украины – взяли еще один «особый» трофей: российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". Вместе победим!» - сказано под кадрами.

Напомним, Панцирль-С1 оснащен современным оборудованием и вооружением для поражения любых целей в воздухе для защиты гражданских и военных объектов.

Ранее Ирина Верещук во время брифинга рассказала о первых результатах работы гуманитарных коридоров для гражданского населения, работу которых неоднократно срывали российские оккупанты.

Верещук сообщила, что за два дня из городов Сумы, Тростянец, Краснополье в направлении Полтавы вывезли более 60 тысяч человек.

Из города Изюм в город Лозовая Харьковской области удалось выехать примерно 3 тысячам человек. Также в Изюм завезли более 100 тонн помощи: медикаменты, еду, воду.

Из городов Буча, Ирпень, Гостомель, Ворзель и других из Киевской области в течение 9 марта были эвакуированы около 20 тысяч человек.

Напомним, Огромную колонну снабжения разбили под Сумами, Бутусов рассказал подробности: "За эту операцию стоит давать...".

Как сообщала Politeka, ВСУ сбили очередной самолет оккупантов, впечатляющие подробности: "Не жалеем...".

Также Politeka писала, что Новые снимки Ирпеня появились в Сети: что происходит в городе после беспредела оккупантов