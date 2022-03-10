Как пишет Politeka.net, в Ровенской области инициировали проект для детей с предложением рисовать победу Украины и украинских воинов. Как сообщили в Ровенской военной администрации, к акции уже присоединились много деток, которые активно присылаю свои рисунки. Вскоре творчество маленьких украинцев передадут на передовую для военных ВСУ.

"Каждый рисунок – вдохновляет. Предложите и вашим деткам порисовать, изобразить, что для них Украина, Свобода, Независимость. Приносите эти рисунки в волонтерские центры. Оттуда они будут отправлены нашим военным вместе с гуманитарной помощью. Такие рисунки для них на передовой – это заряд энергии и веры в будущее. И мотивация биться до конца – за свободу и мирное небо для тех, кто их рисовал", - говорится в сообщении Ровенской ОВА.

Напомним, "Вместе победим!": украинцы захватили "особый" трофей, стоимостью свыше 15 миллионов долларов.

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