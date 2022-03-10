Известный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко рассказал, как помогает со своей командой, а также продвигает украинский борщ и другую еду за границей.

Как пишет Politeka.net, известный украинский шеф-повар и шоумен Евгений Клопотенко опубликовал в своем Instagram кадры того, чем занимается в Киеве в сложившейся ситуации.

Так, по словам Евгения, он вместе со своей командой организовали приготовление обедов для бойцов терробороны и ВСУ. "Мы с @inna_np организовали точки с приготовлением пищи в разных местах. Каждый день готовим около 1500 порций для ТрО. Также привлекаем международные компании, помогающие с финансированием", - рассказал шеф.

Также он пообещал выложить в открытый доступ рецепты полезной еды, которую украинцы смогут готовить из доступных продуктов.

"Мы с командой снова запускаем в работу наш сайт с рецептами, потому что нам с вами нужно не забывать есть. С сегодняшнего дня там будет выходить много материалов с рецептами, которые сейчас актуальны. Из продуктов, которые доступны украинцам в текущей ситуации", - пообещал Клопотенко.

Также он шеф-повар рассказал, что работает на информационном фронте: "Связываюсь с шефами из других стран, чтобы те готовили борщ, продавали его и донатили деньги Украине. Отдельно рассказываю иностранцам об украинской еде и учу готовить наши блюда. Чтобы иностранцы таким образом знакомились с украинской культурой и понимали, почему Украина стоит того, чтобы ее защищали".

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