Как пишет Politeka.net, Ирина Верещук во время брифинга рассказала о первых результатах работы гуманитарных коридоров для гражданского населения, работу которых неоднократно срывали российские оккупанты.

Верещук сообщила, что за два дня из городов Сумы, Тростянец, Краснополье в направлении Полтавы вывезли более 60 тысяч человек.

Из города Изюм в город Лозовая Харьковской области удалось выехать примерно 3 тысячам человек. Также в Изюм завезли более 100 тонн помощи: медикаменты, еду, воду.

Из городов Буча, Ирпень, Гостомель, Ворзель и других из Киевской области в течение 9 марта были эвакуированы около 20 тысяч человек. Эвакуация продолжается и сейчас.

Из Ворзеля удалось эвакуировать 52 ребенка из дома малыша, а также 55 рожениц из местного роддома.

В город Энергодар Запорожской области удалось доставить более 100 тонн помощи.

В то же время на блокпосте в Стоянке Киевской области люди постоянно жалуются, что не могут выехать. Верещук заверила, что над этим вопросом работают. Кроме того, не удалось эвакуировать людей из Волновахи. Верещук заявила, что гуманитарный коридор пытаются открыть с 5 марта включительно.

Напомним, Украина и россия согласились прекратить огонь 9 марта с 09:00 до 21:00 для эвакуации мирного населения по шести гуманитарным коридорам. Первый этап эвакуации 8 марта начался с Сум. Оттуда успешно эвакуировали 22 автобуса с иностранными студентами и 39 автобусов с детьми, женщинами и пожилыми людьми.

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