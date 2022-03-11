Фото демонструють різницю між українцями та росіянами під час війни

Росія цинічно напала на Україну 24 лютого, а президент країни-агресора, який вперто нав'язує свою думку про "братський народ", продовжує бойові дії на території нашої держави.

В мережі опублікували фото, які демонструють різницю між українцями та росіянами під час війни. Відчуйте різницю, адже у нас з рашистами нічого спільного.

Увагу приділили небажанню росіян боротися з путінським режимом. На одному з фото показали розмову полоненого окупанта з матір'ю, яка каже, що "війна її не стосується". Тим часом українські матері беруть в руки зброю, щоб захистити своїх дітей.

Продемонстровано героїчний опір громадян України російською агресією, коли люди голими руками виходили на вулиці зупиняти російські танки. Що роблять росіяни тим часом? Вони цілим натовпом бояться кілька омонівців.

Крім того, показано, як росіяни штурмують магазини, які йдуть з ринку РФ. У той час українці виходять на мітинги проти окупантів і шикуються в черги біля військкоматів.

Одна з фотографій демонструє прагнення українців боротися за свою землю і за свободу, в той час, як росіяни вірять в маячні свого божевільного диктатора.

Нагадаємо, українська авіація знищила цілий полк російських десантників.

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