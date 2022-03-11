Фото демонстрируют разницу между украинцами и россиянами во время войны

Россия цинично напала на Украину 24 февраля, а президент страны-агрессора, который упорно навязывает свое мнение о "братском народе", продолжает боевые действия на территории нашего государства.

В сети опубликовали фото, которые демонстрируют разницу между украинцами и россиянами во время войны. Почувствуйте разницу, ведь у нас с рашистами ничего общего.

Внимание уделили нежеланию россиян бороться с путинским режимом. На одном из фото показали разговор пленного оккупанта с матерью, которая говорит, что "война ее не касается". Тем временем украинские матери берут в руки оружие, чтобы защитить своих детей.

Продемонстрировано героическое сопротивление граждан Украины российской агрессией, когда люди голыми руками выходили на улицы останавливать российские танки. Что делают россияне тем временем? Они целой толпой боятся несколько омоновцев.

Кроме того, показано, как россияне штурмуют магазины, которые уходят из рынка РФ. В то время украинцы выходят на митинги против оккупантов и выстраиваются в очереди возле военкоматов.

Одна из фотографий демонстрирует стремление украинцев бороться за свою землю и за свободу, в то время, как россияне верят в бредни своего сумасшедшего диктатора.

Напомним, украинская авиация уничтожила целый полк российских десантников.

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