Про це 11 березня на своїй сторінці в Фейсбук повідомило Оперативне командування»Північ".

Як стало відомо, п'ять населених пунктів у Чернігівській області, раніше захоплених окупантами, знову перейшли під контроль України.

"Підрозділи Російської Федерації не можуть в повному обсязі вести бойові дії. Існує паніка серед офіцерського складу, кинутого вищим військово-політичним керівництвом. Морально-психологічний стан солдатів не сприяє виконанню завдань", - повідомляється в публікації.

В результаті такої деморалізації противника українські військові знову підняли державні прапори України над п'ятьма населеними пунктами Чернігівщини, а також отримали в своє розпорядження два російські бронетранспортери, які в майбутньому можуть бути використані на благо українського народу.

У мережі також з'явилися кадри з одного зі звільнених населених пунктів-селища Вікторівка. На них можна побачити руйнування, яким зазнали будинки місцевих жителів. Повідомляється, що окупанти жили серед місцевих літніх людей, крали у них їжу і забирали гроші.

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