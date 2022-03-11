Об этом 11 марта на своей странице в Фейсбук сообщило Оперативное командование «Север».

Как стало известно, пять населенных пунктов в Черниговской области, ранее захваченных оккупантами, снова перешли под контроль Украины.

«Подразделения Российской Федерации не могут в полном объеме вести боевые действия. Существует паника среди офицерского состава, брошенного высшим военно-политическим руководством. Морально-психологическое состояние солдат не способствует выполнению задач», - сообщается в публикации.

В результате такой деморализации противника украинские военные снова подняли государственные флаги Украины над пятью населенными пунктами Черниговщины, а также получили в свое распоряжение два российских бронетранспортера, которые в будущем могут быть использованы на благо украинского народа.

В сети также появились кадры из одного из освобожденных населенных пунктов – поселка Викторовка. На них можно увидеть разрушения, которым подверглись дома местных жителей. Сообщается, что оккупанты жили среди местных пожилых людей, воровали у них еду и забирали деньги.

Напомним, украинская авиация уничтожила целый полк российских десантников.

Как сообщала Politeka, солдаты РФ обстреляли дома на Сумщине, погибли мирные жители.

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