Відверту брехню поширили не лише ЗМІ, а й Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та посольство РФ у Великій Британії. Згодом Twitter видалив пост посольства.

Російські пропагандистські ЗМІ і Telegram-канали поширюють фейк про нібито "постановочні фото" обстрілу пологового будинку в Маріуполі і стверджують, що "роль вагітної" нібито зіграла б'юті-блогер Маріанна Подгурская.

Цю інформацію поширили російські Metronews.ru, EADaily, "Взгляд" і т.д.

Насправді з Instagram блогерки видно, що вона дійсно вагітна. Також судячи з геотегів і повідомлень, вона постійно живе в Маріуполі. Один з останніх її постів - перелік місць для укриття в Маріуполі.

Twitter і Facebook назвали пости посольства РФ образливими і самостійно видалили публікації.

Після поширення фото і фейкової інформації в Іnstagram дівчини прийшли російські користувачі з гнівними коментарями. Вони звинувачують її в тому, що вона нібито за гроші знялася в "виставі", а поранення дівчини називають "гримом". У них замість мозгів солома.

"Актриса у якої немає оскара", "Це дуже низько і підло робити бізнес на своєму становищі, на брехні", "це постаночние фото, це очевидно всім, хто хоч трохи розуміє в рекламі і маркетингу", "ви розумієте, що коли все закінчиться, ви станете ізгоєм за свою брехню? Не ту дорогу вибрали", - писали росіяни зі свого зомбіленду.

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