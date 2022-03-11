У Міністерстві соціальної політики розповіли, на скільки зросли пенсії українців з 1 березня.

Відповідна інформація з'явилася в Телеграм-каналі відомства.

Незважаючи на ситуацію в країні, з 1 березня в Україні відбулося заплановане підвищення пенсій. Зокрема, зросли виплати майже півмільйона військових пенсіонерів. В середньому їх пенсії були підвищені на 787 гривень, розповіла глава Мінсоцполітики Марина Лазебна.

Вона уточнила, що мова йде про пенсіонерів, виплати яким призначалися за Законом України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб».

Зокрема, 368 333 військових пенсіонерів, які отримують пенсії за вислугу років, стали отримувати більше на 837 гривень.

Ще для 39 235 військових пенсіонерів, які отримують пенсії по інвалідності, розмір виплат зріс у середньому на 995 гривень.

79 228 українців, які отримують пенсії по втраті годувальника, стали отримувати на 451 гривню більше.

Зазначимо, що раніше в уряді запевнили, що українці продовжать отримувати соціальну допомогу від держави, незважаючи на ситуацію в країні.

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