Українська тенісистка Марта Костюк жорстко висловилася щодо виступу російських спортсменів у змаганнях.
19-річна киянка підкреслила у коментарі виданню The Times of India, що всі висловлювання представників РФ зводяться до заучених слів, а насправді вони лише стурбовані західними санкціями.
Вона також висловила обурення тому, що російських спортсменів не виключили з турніру з тенісу. На відміну від інших видів спорту. Спортсмени з РФ піклуються тільки про те, як перевести гроші і вивезти свої речі.
"Ти не можеш бути в нейтральному статусі. Всі ці заяви "Ні війні" заподіюють мені біль, тому що в них немає сенсу. Бачити російських гравців на турнірах мені дуже боляче. І бачити, що їх єдина проблема - нездатність перевести гроші та інше, – а це те, про що вони говорять, - неприйнятно для мене",- підкреслила Костюк.
Нагадаємо, легендарний тренер жорстко висловився про цинізм армії РФ.
«Ласкаво просимо в пекло»: ЗСУ знищили російський винищувач над Чорним морем
Андрій Данилко публічно поставив на місце нахабу: "Аріночка, краще б ваш тато..."
Дружина екс-нардепа Євгена Дейдея повідомила про трагедію з чоловіком: "Клявся бути зі мною до кінця життя"
Заблокований з дружиною в підвалі: знаменитий українець потребує термінової допомоги
Спроба втечі сина і онука Софії Ротару з України: з'ясувалися цікаві подробиці
Як повідомляла Politeka, Міккі Рурк записав звернення і заявив, що молиться за українців.
Також Politeka писала, Ребров пообіцяв повернутися в Україну і захищати батьківщину від армії РФ.