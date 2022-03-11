Українська тенісистка Марта Костюк також висловила обурення тому, що російських спортсменів не виключили з турніру з тенісу.

Українська тенісистка Марта Костюк жорстко висловилася щодо виступу російських спортсменів у змаганнях.

19-річна киянка підкреслила у коментарі виданню The Times of India, що всі висловлювання представників РФ зводяться до заучених слів, а насправді вони лише стурбовані західними санкціями.

Вона також висловила обурення тому, що російських спортсменів не виключили з турніру з тенісу. На відміну від інших видів спорту. Спортсмени з РФ піклуються тільки про те, як перевести гроші і вивезти свої речі.

"Ти не можеш бути в нейтральному статусі. Всі ці заяви "Ні війні" заподіюють мені біль, тому що в них немає сенсу. Бачити російських гравців на турнірах мені дуже боляче. І бачити, що їх єдина проблема - нездатність перевести гроші та інше, – а це те, про що вони говорять, - неприйнятно для мене",- підкреслила Костюк.

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