Сергій Ребров також не приховує, що теж збирається битися і візьме в руки зброю

Український тренер "Аль-Айна" Сергій Ребров заявив, що відразу ж по закінченню сезону в ОАЕ він повернеться в Україну і буде захищати свою Батьківщину зі зброєю в руках. Тим більше в Києві зараз його батьки. Цитує Реброва видання Independent.ie.

Ребров зазначив, що не може зараз думати про футбол. Всі його думки про захист України і рідних, які залишилися в Києві.

"Я дуже пишаюся людьми, солдатами, які намагаються її врятувати. Ми на правильній стороні, але ми повинні боротися за свою свободу. У мене тут є робота. Але тільки мій сезон закінчиться, я повернуся додому, до своїх людей", - сказав тренер.

Ребров також не приховує, що теж збирається битися і візьме в руки зброю. Українець впевнений, що ми виживемо і переможемо, тому що іншого варіанту у нас немає.

"Путін хоче тільки окупувати нашу країну, компроміси йому не цікаві. Але ми будемо боротися за свій народ до кінця. Ми хочемо вирішувати свою долю самі, а не дозволяти іншим людям керувати Україною або вказувати, що робити в майбутньому", – підкреслив Ребров.

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