Украинская теннисистка Марта Костюк также выразила возмущение тому, что российских спортсменов не исключили из турнира по теннису.

Украинская теннисистка Марта Костюк жестко высказалась относительно выступления российских спортсменов в соревнованиях.

19-летняя киевлянка подчеркнула в комментарии изданию The Times of India, что все высказывания представителей РФ сводятся к дежурным словам, а на самом деле они лишь обеспокоены западными санкциями.

Она также выразила возмущение тому, что российских спортсменов не исключили из турнира по теннису. В отличие от других видов спорта. Спортсмены из РФ заботятся только о том, как перевести деньги и вывезти свои вещи.

"Ты не можешь быть в нейтральном статусе. Все эти заявления "Нет войне" причиняют мне боль, потому что в них нет смысла. Видеть российских игроков на турнирах мне очень больно. И видеть, что их единственная проблема – неспособность перевести деньги и прочее, – а это то, о чем они говорят, – неприемлемо для меня", – подчеркнула Костюк.

Напомним, легендарный тренер жестко высказался о цинизме армии РФ.

Как сообщала Politeka, Микки Рурк записал обращение и заявил, что молится за украинцев.

Также Politeka писала, Ребров пообещал вернуться в Украину и защищать страну от армии РФ.