Міносвіти та науки повідомило про відновлення навчального процесу з понеділка, 14 березня, у ряді областей. Про це повідомила прес-служба міністерства.

Зміни стосуються Львівської, Тернопільської, Івано-Франківської, Чернівецької, Хмельницької, Запорізької, Одеської та Кіровоградської областей.

Займатися онлайн чи офлайн кожен заклад вирішує самостійно.

Для цього необхідно врахувати фактори безпеки учнів та педагогів, особливості діяльності кожної школи в умовах воєнного стану. Інформація надається у відділи освіти райдержадміністрацій.

Для учнів 7-11 класів Дистанційна школа розпочинає навчальний процес 14 березня. З 21 березня навчатись у ДШ зможуть учні 5-6 класів.⠀

Зареєструватись для навчання у Дистанційній школі можна за посиланням.

Для осіб, які потребуватимуть детальнішого роз’яснення, працюватиме «Гаряча лінія».

Телефони «гарячої лінії»:

096-014-37-08

093-547-37-83

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