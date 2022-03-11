Міносвіти та науки повідомило про відновлення навчального процесу з понеділка, 14 березня, у ряді областей. Про це повідомила прес-служба міністерства.
Зміни стосуються Львівської, Тернопільської, Івано-Франківської, Чернівецької, Хмельницької, Запорізької, Одеської та Кіровоградської областей.
Займатися онлайн чи офлайн кожен заклад вирішує самостійно.
Для цього необхідно врахувати фактори безпеки учнів та педагогів, особливості діяльності кожної школи в умовах воєнного стану. Інформація надається у відділи освіти райдержадміністрацій.
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Для учнів 7-11 класів Дистанційна школа розпочинає навчальний процес 14 березня. З 21 березня навчатись у ДШ зможуть учні 5-6 класів.⠀
Зареєструватись для навчання у Дистанційній школі можна за посиланням.
- Для осіб, які потребуватимуть детальнішого роз’яснення, працюватиме «Гаряча лінія».
Телефони «гарячої лінії»:
- 096-014-37-08
- 093-547-37-83
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