Минобразования и науки сообщило о возобновлении учебного процесса с понедельника, 14 марта, в ряде областей. Об этом сообщила пресс-служба министерства.
Изменения касаются Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, запорожских, Одесской и Кировоградской областей.
Заниматься онлайн или офлайн каждое заведение решает самостоятельно.
Для этого необходимо учесть факторы безопасности учащихся и педагогов, особенности деятельности каждой школы в условиях военного положения. Информация предоставляется в отделы образования райгосадминистраций.
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Для учащихся 7-11 классов Дистанционная школа начинает учебный процесс 14 марта. С 21 марта учиться в ДШ смогут ученики 5-6 классов.⠀
Зарегистрироваться для обучения в Дистанционной школе можно ссылкой.
- Для лиц, которые будут нуждаться в более детальном разъяснении, будет работать "горячая линия".
Телефоны «горячей линии»:
- 096-014-37-08
- 093-547-37-83
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