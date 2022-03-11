Минобразования и науки сообщило о возобновлении учебного процесса с понедельника, 14 марта, в ряде областей. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Изменения касаются Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, запорожских, Одесской и Кировоградской областей.

Заниматься онлайн или офлайн каждое заведение решает самостоятельно.

Для этого необходимо учесть факторы безопасности учащихся и педагогов, особенности деятельности каждой школы в условиях военного положения. Информация предоставляется в отделы образования райгосадминистраций.

Для учащихся 7-11 классов Дистанционная школа начинает учебный процесс 14 марта. С 21 марта учиться в ДШ смогут ученики 5-6 классов.⠀

Зарегистрироваться для обучения в Дистанционной школе можно ссылкой.

Для лиц, которые будут нуждаться в более детальном разъяснении, будет работать "горячая линия".

Телефоны «горячей линии»:

096-014-37-08

093-547-37-83

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