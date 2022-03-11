Хотіли "бліцкриг", але щось пішло не так.

"Російську орду" не підготували до військових дій в нашій країні

Про те, що армія країни-агресора просто не була готова до вторгнення в Україну, зробивши певні висновки з аналізу театру бойових дій, заявив представник ЗС Франції, Паскаль Янні, пишуть в " CNN ".

За словами Янні, ймовірна атака на столицю України може відбутися в найближчі кілька днів. Однак взяти повний контроль над Києвом просто неможливо, оскільки це зовсім інша справа, і на подібні дії потрібно дуже багато часу, який відсутній у російських окупантів.

Зайве тому підтвердження - огидна підготовка хвалених російських воїнів, які постійно натикаються на численні труднощі, особливо, якщо це стосується матеріально-технічного забезпечення або розвідки. Не сприяють просуванню військ РФ і зміни в погодних умовах - ранній прихід весни плюс супутнє відтавання землі, викликають особливі проблеми для мобільності для окупантів.

Зокрема, колона російської техніки, наближаючись до Києва, розтягнулася фактично на 65 кілометрів, тобто в основному розсіялася, і змушена і передислокуватися, що тільки на руку захисникам України.

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що Аваков назвав кількість ліквідованих окупантів.

Також раніше ми інформували про те, що опубліковані нові переговори окупантів, що стосуються їх постійних невдач.

А до цього наш портал повідомляли про те, що заарештовані золотовалютні резерви РФ підуть на відновлення України.