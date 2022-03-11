Необхідно вивчити цих десять простих правил виживання в умовах війни, і строго слідувати їм.

Як пише Politeka.net, в соціальних мережах все частіше публікують корисну інформацію та інструкції, які допомагають мирним громадянам врятувати не тільки своє життя. У цей мова зайшла про правильну евакуацію.

"Друзі, якщо ви хочете вижити в умовах вуличних боїв або артобстрілів, вам необхідно вивчити цих десять простих правил виживання в умовах війни, і строго слідувати їм. 10 простих правил, які спали життя не одній тисячі мирних людей.

PS: Дивіться. Вивчавши. Зберігати. Запам'ятовувати. Діліться постом. Бережіть себе і своїх близьких!» - сказано в підписі до спеціальних кадрів і списку.

У мережі обговорили « " у багатьох чатах, коли я намагаюся розповісти, показати ваші поради, які рятують людей і допомагають не впасти в паніку сприймають в багнети, мало не ворогом оголошують 😒; Підкажіть будь ласка А що зробити з дверима в модулі( в коридорі двері в спальню і в зал)? Не можу знайти в сторіс; а що буде, якщо таки бахнуть по ЧЕС?; Миру вам! 🙏 💙 ; Дякую за вашу працю💙 💛; спасибі вам велике за підтримку і рекомендації».

Раніше ми писали, Володимир Путін віддав наказ про підготовку теракту на Чорнобильській атомній станції. Про це повідомили в Facebook Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Так, на контрольованій російськими військами ЧАЕС планується створення техногенної катастрофи, відповідальність за яку окупанти спробують перевести на Україну.

Зараз окупанти працюють над тим, щоб створити докази, нібито саме українські війська причетні до ймовірного теракту.

Нагадавши, бійці ЗСУ розгромили базу ворога, окупанти біжать назад до Росії.

Як повідомляла Politeka, обстрілюють міста України ракетами: опубліковано список військових злочинців ВМС РФ, є дружини і діти.

Також Politeka писала, окупанти беруть в заручники жінок і дітей.