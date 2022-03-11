Необходимо выучить этих десять простых правил выживания в условиях войны, и строго следовать им.

Как пишет Politeka.net, в социальных сетях все чаще публикуют полезную информацию и инструкции, которые помогают мирным гражданам спасти не только свою жизнь. В этот речь зашла о правильной эвакуации.

«Друзья, если вы хотите выжить в условиях уличных боев или артобстрелов, вам необходимо выучить этих десять простых правил выживания в условиях войны, и строго следовать им. 10 простых правил, которые спали жизни не одной тысяче мирных людей.

PS: Смотрите. Изучайте. Сохраняйте. Запоминайте. Делитесь постом. Берегите себя и своих близких!» - сказано в подписи к специальным кадрам и списку.

В сети обсудили: «в многих чатах, когда я пытаюсь рассказать, показать ваши советы, которые спасают людей и помогают не впасть в панику воспринимают в штыки, чуть ли не врагом объявляют 😒; Подскажите пожалуйста а что сделать с дверями в модуле( в коридоре двери в спальню и в зал)? Не могу найти в сторис; А что будет, если таки бахнут по ЧЭС?; Мира вам! 🙏💙; Благодарю за Ваш труд💙💛; Спасибо вам большое за поддержку и рекомендации».

Ранее мы писали, Владимир Путин отдал приказ о подготовке теракта на Чернобыльской атомной станции. Об этом сообщили в Facebook Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Так, на контролируемой российскими войсками ЧАЭС планируется создание техногенной катастрофы, ответственность за которую оккупанты попытаются перевести на Украину.

Сейчас оккупанты работают над тем, чтобы создать доказательства, якобы именно украинские войска причастны к вероятному теракту.

Напомним, бойцы ВСУ разгромили базу врага, оккупанты бегут назад в Россию.

Как сообщала Politeka, обстреливают города Украины ракетами: опубликован список военных преступников ВМС РФ, есть жены и дети.

Также Politeka писала, оккупанты берут в заложники женщин и детей.