Збитий російський пілот "зворушливо" звернувся до військ країни-агресора
Те, як полонений "орк", пілот Максим Криштоп, закликав військових РФ припинити нальоти й обстріли мирних українських міст, можна побачити на "Пресконференції військовополонених льотчиків російської армії", опублікованій на YouTube-каналі "
За словами Криштопа, він тільки під час виконання своїх завдань раптово усвідомив - мета бомбардувань зовсім не військові об'єкти противника, а житлові будинки з мирними людьми. Але злочинний наказ, все ж виконав.
Криштоп додав - після бомбометання, його збили ППО України, а після приземлення і взяли в полон(6-го березня).
Цілком природно, що зараз окупант вирішив визнати всю жахливість скоєних злочинів, і просить вибачення у всього українського народу за ту біду, яку приніс нам він зокрема.
«Ласкаво просимо в пекло»: ЗСУ знищили російський винищувач над Чорним морем
Російські офіцери в паніці: бійці ЗСУ звільнили відразу 5 населених пунктів, подробиці
"Історична ніч у Версалі": Україні дали відповідь щодо вступу до ЄС
"Потрібно триматися": Арестович пояснив, навіщо окупанти хочуть знищити Маріуполь
У збитих російських льотчиків не розкриваються парашути: українські розвідники назвали причину
На цей момент Криштоп вже вважає цю "спецоперацію" геноцидом українського народу, і звертається до своїх однополчан, закликаючи негайно припинити виконання злочинних наказів, ведення бойових дій і бомбардування мирних міст.
"Вважаю, що цю війну ми вже програли", - підкреслив російський окупант.
До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що окупанти РФ скинули бомби на дитячу лікарню в Маріуполі.
Також раніше ми інформували про те, що в ЄС висловилися про долю Путіна після злочинів в Україні.
А до цього наш портал повідомляли про те, що росіяни зацькували вагітну українку з Маріуполя, яка постраждала після бомбардування пологового будинку.