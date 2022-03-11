Збитий російський пілот "зворушливо" звернувся до військ країни-агресора

Те, як полонений "орк", пілот Максим Криштоп, закликав військових РФ припинити нальоти й обстріли мирних українських міст, можна побачити на "Пресконференції військовополонених льотчиків російської армії", опублікованій на YouTube-каналі " Інтерфакс-Україна ".

За словами Криштопа, він тільки під час виконання своїх завдань раптово усвідомив - мета бомбардувань зовсім не військові об'єкти противника, а житлові будинки з мирними людьми. Але злочинний наказ, все ж виконав.

Криштоп додав - після бомбометання, його збили ППО України, а після приземлення і взяли в полон(6-го березня).

Цілком природно, що зараз окупант вирішив визнати всю жахливість скоєних злочинів, і просить вибачення у всього українського народу за ту біду, яку приніс нам він зокрема.

На цей момент Криштоп вже вважає цю "спецоперацію" геноцидом українського народу, і звертається до своїх однополчан, закликаючи негайно припинити виконання злочинних наказів, ведення бойових дій і бомбардування мирних міст.

"Вважаю, що цю війну ми вже програли", - підкреслив російський окупант.

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що окупанти РФ скинули бомби на дитячу лікарню в Маріуполі.

Також раніше ми інформували про те, що в ЄС висловилися про долю Путіна після злочинів в Україні.

А до цього наш портал повідомляли про те, що росіяни зацькували вагітну українку з Маріуполя, яка постраждала після бомбардування пологового будинку.