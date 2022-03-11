Навчання всіх предметів і додаткові курси мови - безплатно, але є нюанси.

Як українські біженці можуть оформляти дітей у школах сусідньої країни

Про те, що у біженців з нашої країни є право віддати дітей на навчання в освітні установи абсолютно безплатно, а також як саме це зробити, пише інформаційний портал " in Poland ".

Державні початкові школи, які територіально знаходяться за місцем проживання дитини з нашої країни, зобов'язані приймати дитину після заяви від батьків.

Інші державні початкові та середні школи, можуть прийняти дітей тільки в тому випадку, якщо вони мають у своєму розпорядженні вільними місцями. Якщо ж вільні місця в обраній школі відсутні, необхідно звернутися в комунальну службу, яка допоможе у розв'язанні даного питання.

Також, діти від 7 до 18 років можуть проходити навчання в школах Польщі абсолютно безплатно, і навіть незнання польської мови не може бути формальною перешкодою. Для зарахування в школу батькам або законним опікунам слід подати заяву, а й чекати рішення про зарахування, яке зобов'язаний прийняти директор.

Щодо учнів початкової школи, які проживають в районі даної школи, то директор взагалі не може відмовити батькам у прийомі дітей. Крім того, українці, які бажають зарахувати дитину до певної школи, не зобов'язані надавати договори оренди квартири або реєстрації - вистачить підтвердження власника квартири, де і проживає сім'я з дітьми.

Щодо дітей старшого віку: у загальноосвітніх навчальних закладів немає ніякого зонування, і тому варто звернутися в місцеве управління освіти, де повідомлять про наявність вільних місць в будь-яких навчальних закладах.

Однак батькам, які прагнуть записати дітей до школи, потрібно зібрати документи, що стосуються попередньої освіти своєї дитини (атестат про закінчення школи/про іспити тощо). Якщо подібних документів просто немає, то слід написати заяву, вказавши загальну кількість закінчених років навчання з найменуванням закладу, в якому раніше вчилася дитина.

Також, процес навчання для дітей біженців - безплатний, включаючи право на додаткові безплатні години вивчення польської мови або навчання на підготовчих курсах.

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що організатори ЗНО - 2022 розповіли про альтернативи для абітурієнтів.

Також раніше ми інформували про те, що українські діти повернуться до навчання з 14-го березня.

А до цього наш портал повідомляли про те, що Україні дали відповідь щодо вступу до ЄС.