В Україні працює цілодобова і безкоштовна платформа психологічної допомоги "Розкажи мені".

Як пише Politeka.net, на сторінці Офісу президента у Facebook розповіли про роботу платформи психологічної допомоги для постраждалих від війни українців.

27 лютого платформа психологічної допомоги "Розкажи мені" почала працювати цілодобово. За цей час безкоштовні онлайн-консультації психологів та психотерапевтів отримали понад 2 тис.українців. За допомогою звертаються дорослі, підлітки та батьки дітей.

До платформи приєдналися 250 нових фахівців. В даний час їх вже 550. Створена ілюстрована терапевтична казка для дітей, яка допомагає зберегти віру в перемогу добра над злом. Кількість активних користувачів чат-бота першої психологічної допомоги-помічника в перші години після травматичної події – зросла до 35 тис.

Щоб отримати безкоштовну конфіденційну допомогу, потрібно лише коротко описати свій запит і залишити заявку на сайті https://tellme.com.ua.

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