В Украине работает круглосуточная и бесплатная платформа психологической помощи "Расскажи мне".

Как пишет Politeka.net, на странице Офиса президента в Facebook рассказали о работе платформа психологической помощи для пострадавших от войны украинцев.

27 февраля платформа психологической помощи "Расскажи мне" начала работать круглосуточно. За это время бесплатные онлайн-консультации психологов и психотерапевтов получили более 2 тыс. украинцев. За помощью обращаются взрослые, подростки и родители детей.

К платформе присоединились 250 новых специалистов. В настоящее время их уже 550. Создана иллюстрированная терапевтическая сказка для детей, которая помогает сохранить веру в победу добра над злом. Количество активных пользователей чат-бота первой психологической помощи – помощника в первые часы после травматического события – возросло до 35 тыс.

Чтобы получить бесплатную конфиденциальную помощь, нужно лишь кратко описать свой запрос и оставить заявку на сайте https://tellme.com.ua.

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