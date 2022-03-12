Через війну багато українців почали евакуюватися з міст і сіл, де йдуть бойові дії, таким людям можна отримати статус внутрішньо переміщеного осіб.

Як пише Politeka.net, Центр протидії дезінформації при РНБО України спільно з Асоціацією "ЮрФем" пояснює, що таке статус ВПО і що це дає. Так, внутрішньо переміщені особи – ВПО) - це люди, які переїхали зі свого регіону в інший регіон України, щоб врятуватися від військових дій.

Що надає статус ВПО?

утримання безоплатного тимчасового проживання протягом 6 місяців з моменту взяття на облік ВПО. Для багатодітних сімей, осіб з інвалідністю, літніх людей цей термін може бути продовжений;

щомісячна адресна допомога;

отримання соціальних та адміністративних послуг за місцем знаходження, зокрема, соціальних виплат, пенсії;

забезпечення ліками;

гуманітарну та благодійну допомогу;

Як і де оформити?

У населеному пункті, де ви плануєте тимчасово проживати, слід звернутися із заявою до відділу соціального захисту населення (функціонують при районних військових адміністраціях), або в міські виконавчі органи за місцем проживання. Форму заяви можна знайти за посиланням.

Заява пишеться власноруч ВПО і неповнолітньою дитиною, а заяву за малолітніх дітей оформляє законний представник. Якщо ж малолітня дитина без супроводу дорослих, заяву може подати його родич або представник органу опіки. Разом із заявою необхідно подати документ, що засвідчує особу або свідоцтво про народження дитини.

До заяви від законного представника малолітньої дитини потрібно додатково подати:

документ, що засвідчує особу законного представника;

документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника (сімейні відносини між дитиною і заявником). Батькам такий документ не потрібно подавати.

при необхідності – свідоцтво про народження дитини.

Якщо в документі відсутні відомості про реєстрацію місця проживання, де йде війна, необхідно подати докази проживання:

військовий квиток;

трудова книжка;

документи, що підтверджують право власності;

свідоцтво про освіту, медичні документи і т. д.

Довідка про взяття на облік внутрішньопереміщеної особи є підтвердженням статусу ВПО.

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