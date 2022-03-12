Сьогодні, 12 березня, в Україні працюватимуть гуманітарні коридори, якими люди зможуть виїхати з міст, де йдуть бої.

Як пише Politeka.net, у суботу, 12 березня, працюватимуть гуманітарні коридори. Про це повідомляє заступник керівника офісу президента Кирило Тимошенко.

Евакуація буде за наступними напрямками:

1. Із Запоріжжя до Маріуполя вийде колона з гуманітарним вантажем і автобусами для евакуації на зворотному шляху.

2. Пологи-Токмак-Василівка-Кам'янське-Запоріжжя.

Із Запоріжжя вийде колона з гуманітарним вантажем і автобусами для евакуації.

3. Гостомель-Буча-Михайлівка – Рубежівка – Шпитьки – Петрушки – Білогородка-Київ.

4. Козаровичі-Лютіж-Старі Петрівці-Нові Петрівці-Вишгород-Київ.

5. Микуличі-Немішаєве-Ворзель-Михайлівка-Рубежівка – Мрія – Стоянка – Гореничі – Гнатівка – Білогородка-Київ.

6. Андріївка-Липівка-Макарів-Небелиця-Ставище-Кочерів-Коростишів-Глибочиця-Житомир.

7. Макарів-Небелиця-Ставище-Кочерів-Коростишів-Глибочиця-Житомир.

Автобуси будуть для евакуації з Київської області відправлені з Білої Церкви.

8. Бородянка-Пісківка-Малин-Радомишль-Житомир.

Автобуси будуть для евакуації з Київської області відправлені з Києва.

9. Тростянець-Суми-Голубівка – Вільшана – Недригайлів – Коровинці – Ромни – Андріяшівка – Лохвиця – Лубни-Полтава.

Рух можливий також на приватному транспорті в колоні з автобусами.

10. Суми-Голубівка-Вільшана-Недригайлів-Коровинці – Ромни – Андріяшівка – Лохвиця – Лубни-Полтава

11. Лебедин-Штепівка – Недригайлів – Коровинці – Ромни – Андріяшівка – Лохвиця – Лубни-Полтава.

12. Конотоп-Шевченкове-Хмелів – Андріяшівка – Лохвиця – Лубни-Полтава.

13. Велика Писарівка-Охтирка-Хухра-Котельва-Полтава.

Можливий рух в колоні на особистому транспорті разом з автобусами.

14. Краснопілля-Верхня Сироватка-Суми-Голубівка – Вільшана – Недригайлів – Коровинці – Ромни – Андріяшівка – Лохвиця – Лубни-Полтава.

Можливий рух в колоні на особистому транспорті разом з автобусами.

Евакуація проводиться безкоштовно. Водії, які будуть рухатися в колонах евакуації, будь ласка, беріть з собою максимальну кількість людей.

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