Как пишет Politeka.net, в субботу, 12 марта, будут работать гуманитарные коридоры. Об этом сообщает заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.
Эвакуация будет по следующим направлениям:
1. Из Запорожья в Мариуполь выйдет колонна с гуманитарным грузом и автобусами для эвакуации на обратном пути.
2. Пологи – Токмак – Васильевка – Каменское – Запорожье.
Из Запорожья выйдет колонна с гуманитарным грузом и автобусами для эвакуации.
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3. Гостомель – Буча – Михайловка – Рубежовка – Шпитьки – Петрушки – Белогородка – Киев.
4. Козаровичи – Лютеж – Старые Петровцы – Новые Петровцы – Вышгород – Киев.
5. Микуличи – Немишаево – Ворзель – Михайловка – Рубежовка – Мрия – Стоянка – Гореничи – Игнатьевка – Белогородка – Киев.
6. Андреевка – Липовка – Макаров – Небелица – Ставище – Кочеров – Коростышев – Глубочица – Житомир.
7. Макаров – Небелица – Ставище – Кочерив – Коростышев – Глубочица – Житомир.
Автобусы будут для эвакуации из Киевской области отправлены из Белой Церкви.
8. Бородянка – Песковка – Малин – Радомышль – Житомир.
Автобусы будут для эвакуации из Киевской области отправлены из Киева.
9. Тростянец – Сумы – Голубовка – Ольшана – Недригайлов – Коровинцы – Ромны – Андрияшевка – Лохвица – Лубны – Полтава.
Движение возможно также на частном транспорте в колонне с автобусами.
10. Сумы – Голубовка – Ольшана – Недригайлов – Коровинцы – Ромны – Андрияшевка – Лохвица – Лубны – Полтава
11. Лебедин – Штеповка – Недригайлов – Коровинцы – Ромны – Андрияшевка – Лохвица – Лубны – Полтава.
12. Конотоп – Шевченково – Хмелев – Андрияшевка – Лохвица – Лубны – Полтава.
13. Великая Писаревка – Охтырка – Хухра – Котельва – Полтава.
Возможно движение в колонне на личном транспорте вместе с автобусами.
14. Краснополье – Верхняя Сыворотка – Сумы – Голубовка – Ольшана – Недригайлов – Коровинцы – Ромны – Андрияшевка – Лохвица – Лубны – Полтава.
Возможно движение в колонне на личном транспорте вместе с автобусами.
Эвакуация проводится бесплатно. Водители, которые будут двигаться в колоннах эвакуации, пожалуйста, берите с собой максимальное количество людей.
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