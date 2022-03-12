Сегодня, 12 марта, в Украине будут работать гуманитарные коридоры, по которым люди смогут выехать из городов, где идут бои.

Как пишет Politeka.net, в субботу, 12 марта, будут работать гуманитарные коридоры. Об этом сообщает заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Эвакуация будет по следующим направлениям:

1. Из Запорожья в Мариуполь выйдет колонна с гуманитарным грузом и автобусами для эвакуации на обратном пути.

2. Пологи – Токмак – Васильевка – Каменское – Запорожье.

Из Запорожья выйдет колонна с гуманитарным грузом и автобусами для эвакуации.

3. Гостомель – Буча – Михайловка – Рубежовка – Шпитьки – Петрушки – Белогородка – Киев.

4. Козаровичи – Лютеж – Старые Петровцы – Новые Петровцы – Вышгород – Киев.

5. Микуличи – Немишаево – Ворзель – Михайловка – Рубежовка – Мрия – Стоянка – Гореничи – Игнатьевка – Белогородка – Киев.

6. Андреевка – Липовка – Макаров – Небелица – Ставище – Кочеров – Коростышев – Глубочица – Житомир.

7. Макаров – Небелица – Ставище – Кочерив – Коростышев – Глубочица – Житомир.

Автобусы будут для эвакуации из Киевской области отправлены из Белой Церкви.

8. Бородянка – Песковка – Малин – Радомышль – Житомир.

Автобусы будут для эвакуации из Киевской области отправлены из Киева.

9. Тростянец – Сумы – Голубовка – Ольшана – Недригайлов – Коровинцы – Ромны – Андрияшевка – Лохвица – Лубны – Полтава.

Движение возможно также на частном транспорте в колонне с автобусами.

10. Сумы – Голубовка – Ольшана – Недригайлов – Коровинцы – Ромны – Андрияшевка – Лохвица – Лубны – Полтава

11. Лебедин – Штеповка – Недригайлов – Коровинцы – Ромны – Андрияшевка – Лохвица – Лубны – Полтава.

12. Конотоп – Шевченково – Хмелев – Андрияшевка – Лохвица – Лубны – Полтава.

13. Великая Писаревка – Охтырка – Хухра – Котельва – Полтава.

Возможно движение в колонне на личном транспорте вместе с автобусами.

14. Краснополье – Верхняя Сыворотка – Сумы – Голубовка – Ольшана – Недригайлов – Коровинцы – Ромны – Андрияшевка – Лохвица – Лубны – Полтава.

Возможно движение в колонне на личном транспорте вместе с автобусами.

Эвакуация проводится бесплатно. Водители, которые будут двигаться в колоннах эвакуации, пожалуйста, берите с собой максимальное количество людей.

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