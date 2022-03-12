Освітній процес в Україні має розпочатися з понеділка, 14 березня, як мінімум у 14 областях.

Як пише Politeka.net, міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет заявив, що з понеділка, 14 березня, освітній процес повинен початися як мінімум в 14 областях по країні. Це в першу чергу стосується тих регіонів, де не йдуть активні бойові дії.

"Освітній процес ми повинні запустити хоча б в тих регіонах, де це можливо, і ситуація з безпекою це дозволяє. На сьогоднішній день, освітній процес з Понеділка повинен початися як мінімум в 14 областях", - сказав він.

За його словами, в інших областях приймають рішення про подальші дії з урахуванням ситуації в країні.

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