Оккупанты пытаются закрепиться на захваченных раньше местах.

Как пишет Politeka.net, Генеральный штаб ВСУ на своей странице в Facebok сообщил новую информацию о российском вторжении. Сообщается, что в связи с неудачной попыткой провести наступательную операцию, оккупанты вынуждены изменить тактику.

Из-за значительных логистических проблем и растянутых коммуникаций противник не способен обеспечить свои подразделения горюче-смазочными материалами, продуктами питания и боеприпасами, что побуждает оккупантов прибегать к мародерству и грабежу местного населения, магазинов, аптек и т.д.

Также сообщается, что сейчас увеличилось количество случаев попыток самостоятельно вернуться на территорию российской федерации. Почти по всем направлениям выдвижения оккупанты пытаются закрепиться на ранее захваченных рубежах, но значительного успеха не имеют.

Противник продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам критической инфраструктуры, жилым кварталам и аэродромам, цинично пренебрегая нормами Международного гуманитарного права.

На Волынском направлении сохраняется угроза диверсий на военных объектах и ​​объектах гражданской инфраструктуры.

Группировка сил обороны продолжает вести оборонную операцию на Южном, Восточном и Северном направлениях, осуществляется прикрытие государственной границы и морского побережья.

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