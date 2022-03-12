Украинцам, которые будут принимать у себя внутренне перемещенных людей, компенсируют расходы на коммунальные платежи.

Как пишет Politeka.net, правительство возместит коммунальные расходы громадам, которые бесплатно принимают переселенцев. Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий.

"Компенсацию коммунальных расходов могут получить общины, которые дали бесплатное убежище переселенцам в зданиях, помещениях коммунальной формы собственности (в школах, садах и др.)", – говорится в сообщении.

В частности, речь идет о всех расходах, связанных с теплоснабжением, водоснабжением, водоотводом, газоснабжением, покупкой дров, паллетов и угля.

Для получения возмещения громадам достаточно подать заявление в военную администрацию и чеки или сканы, подтверждающие оплату коммунальных услуг, не позднее третьего рабочего дня после отчетного месяца.

"Военные администрации будут посылать Минрегиону соответствующие данные по громадам, а Минрегион будет готовить акт правительства о выделении средств", – сообщили в ведомстве.

Возмещаться будут расходы на коммунальные услуги, предоставленные с 1 марта 2022 года, то есть в начале апреля громады смогут подавать свои заявки на возмещение.

Напомним, Войска РФ сменили тактику после неудачного захвата городов: "Пытаются закрепиться на рубежах".

Как сообщала Politeka, В Украине возобновляется учебный процесс: в МОН назвали области и условия.

Также Politeka, 600 российских морпехов отказались воевать в Украине: появилось видео допроса пленника.