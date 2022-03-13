На Паралімпійських іграх 2022 розіграли 78 комплектів нагород у шести видах спорту, Україна була представлена лише у двох з них - парабіатлоні та лижних перегонах.

У Пекіні (Китай) завершилися XIII зимові Паралімпійські ігри, які стали тріумфальними для збірної України.

У загальнокомандному заліку Україна посіла друге місце. На рахунку наших спортсменів 29 медалей – 11 золотих, 10 срібних та 8 бронзових. Такий високий результат українські паралімпійці показали вперше в історії.

Збірну України у двох видах спорту (біатлоні та лижних гонках) представляли 29 спортсменів: 20 паралімпійців (13 - з ураженням опорно-рухового апарату, 7 - з ураженням зору) та 9 спортсменів-лідерів (гайдів).

Чемпіони та призери Паралімпійських ігор-2022:

Оксана Шишкова - 3 «золота», 2 «срібла»

Григорій Вовчинський - 2 «золота», 1 «срібло», 2 «бронзи»

Віталій Лук'яненко - 2 «золота», 1 «срібло»

Людмила Ляшенко - 1 «золото», 1 «срібло», 1 «бронза»

Олександра Кононова - 1 «золото», 1 «срібло»

Олександр Казік - 1 «золото», 1 «срібло»

Анатолій Ковалевский - 1 «золото», 1 «срібло»

Дмитро Суярко - 1 «золото», 3 «бронзи»

Ірина Буй - 1 «золото», 1 «бронза»

Василь Кравчук - 1 «золото»

Тарас Радь - 2 «срібла», 1 «бронза».

Нагадаємо, Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) усунув російських та білоруських спортсменів від участі у Паралімпіаді-2022 через повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Нагадаємо, Олександр Усик звернувся до українців з важливим закликом: "Ми відбудуємо нашу Україну"

Як повідомляла Politeka, Андрій Шевченко розповів про маму і сестру, що залишилися в Києві: "Якби спробували виїхати..."

Також Politeka писала, що легендарний тренер жорстко висловився про цинізм армії РФ: "Не вірю, що вони нічого не знають"