У Пекіні (Китай) завершилися XIII зимові Паралімпійські ігри, які стали тріумфальними для збірної України.
У загальнокомандному заліку Україна посіла друге місце. На рахунку наших спортсменів 29 медалей – 11 золотих, 10 срібних та 8 бронзових. Такий високий результат українські паралімпійці показали вперше в історії.
Збірну України у двох видах спорту (біатлоні та лижних гонках) представляли 29 спортсменів: 20 паралімпійців (13 - з ураженням опорно-рухового апарату, 7 - з ураженням зору) та 9 спортсменів-лідерів (гайдів).
Чемпіони та призери Паралімпійських ігор-2022:
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Оксана Шишкова - 3 «золота», 2 «срібла»
Григорій Вовчинський - 2 «золота», 1 «срібло», 2 «бронзи»
Віталій Лук'яненко - 2 «золота», 1 «срібло»
Людмила Ляшенко - 1 «золото», 1 «срібло», 1 «бронза»
Олександра Кононова - 1 «золото», 1 «срібло»
Олександр Казік - 1 «золото», 1 «срібло»
Анатолій Ковалевский - 1 «золото», 1 «срібло»
Дмитро Суярко - 1 «золото», 3 «бронзи»
Ірина Буй - 1 «золото», 1 «бронза»
Василь Кравчук - 1 «золото»
Тарас Радь - 2 «срібла», 1 «бронза».
Нагадаємо, Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) усунув російських та білоруських спортсменів від участі у Паралімпіаді-2022 через повномасштабне військове вторгнення в Україну.
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