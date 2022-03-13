Глава Миколаївської ОГА Віталій Кім розповів, скільки людей загинули в результаті дій окупантів в Миколаєві.

Як пише Politeka.net, українці вже 18-ту добу борються за свою незалежність з окупаційними військами Росії. Одним з найгарячіших напрямків є Миколаїв. Глава Миколаївської ОГА Віталій Кім повідомив про втрати серед цивільних в результаті бомбардування окупантів.

"9 людей загинуло в результаті бомбардування мудаками. Миколаїв", - написав глава Миколаївської ОГА.

А радник глави МВС України Антон Геращенко поділився фото, на яких видно результати обстрілу Миколаєва.

"Миколаїв, проспект Героїв України", - написав Геращенко.

Також Віталій Кім випустив відео, в якому повідомив, що окупанти поводяться на захопленій землі дуже погано. Глава Миколаївської ОГА ще відмітив, що кожен зрадник, який допомагає російським військам, буде покараний.

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