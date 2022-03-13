Заслужений військовий льотчик Російської Федерації, полковник авіації Геннадій Штерн закликав росіян припинити знищувати українські міста. Про це він сказав у відеозверненні, яке опублікувало Командування Повітряних сил Збройних сил України повідомляє в Фейсбуці.

"У цей особливий час звертаюся до льотчиків фронтової авіації ВПС Росії! Я виріс на черкаській землі, звідси пішов в авіацію. Боляче дивитися на засипану бомбами і ракетами прекрасну українську землю, яку в квітні цього року потрібно орати і засівати, а не гробити. Ми з вами літали в загальному небі, на одних літаках, з одних і тих же аеродромів, ми дружили, я виховав двох командувачів в Повітряних силах України Західного напрямку генерал-майора Марченка Олексія Станіславовича і східного – полковника Листопада Валентина Антоновича. Це чудові, відомі люди і льотчики, їх іменами можна пишатися", - заявив Штерн.

"Українська інфрастурктура, українські військовослужбовці, українські красиві міста, Миролюбне українське населення не повинні бути в прицілах ваших літаків. Припиняйте бомбардування і обстріли української території з повітря. Чекаю вашого виходить з мого звернення рішення. Час не чекає. Впевнений у небайдужій підтримці всіх ветеранів авіації", - закликав знаменитий військовий льотчик.

За даними ЗС ЗСУ, Геннадій Штерн більше 30 років життя віддав військовій авіації. У 1970 році закінчив Єйське вище військове авіаційне училище, в 1982-му – Ленінградську академію авіації.

До 1999 року полковник проходив службу в авіаційних частинах, з'єднаннях і об'єднаннях Військово-Повітряних сил СРСР, потім в Росії на посадах льотчика-інструктора, командира ланки, заступника командира і командира ескадрильї, заступника командира полку, замначальника льотно-методичного відділу училища, начальника льотно-методичної групи ВПС Північно-Кавказького військового округу, старшого льотчика-Інспектора бойової підготовки і старшого інспектора-льотчика з безпеки польотів 4-ї повітряної армії.

Штерн освоїв більше 30 типів і модифікацій літаків. Загальний наліт становить 4598 годин. Учасник бойових дій, інвалід війни II групи.

Після відставки живе і працює в Черкасах.

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